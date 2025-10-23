Minaccia di morte la ex | Ti faccio fuori come la ragazza uccisa con 37 coltellate

Siena, 23 ottobre 2025 – Lui vive in un comune della Valdichiana aretina, lei in un paese del sud senese. Li separano molti chilometri. Soprattutto all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico, suona ogni volta che si avvicina troppo alla ex compagna. E’ così dopo che per nove lunghi mesi, fra il giugno 2023 e la primavera 2024, le aveva reso la vita un inferno. Ansia e paura per la propria vita la tormentavano, poi le minacce. Quelle di morte. Parole così nette che era impossibile non considerarle. Pesanti come macigni. Era inizio estate 2023 quando, riportando il figlio piccolo alla donna, aveva pronunciato una frase agghiacciante: ’ Ti faccio fuori come quella ragazza che è stata uccisa con 37 coltellate’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia di morte la ex: “Ti faccio fuori come la ragazza uccisa con 37 coltellate”

