' Minacce dal cielo' in Ariostea si parla dei bombardamenti a Ferrara durante Seconda guerra mondiale
Martedì 28 alle 17 la biblioteca Ariostea ospita l’incontro 'Minacce dal cielo. Musei, chiese e palazzi storici di Ferrara durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale', per un tardo pomeriggio di studi e approfondimenti.Secondo un documento redatto dal quartier generale della Maaf. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
