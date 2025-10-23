Minacce a un insegnante davanti alla scuola | La prossima volta saranno fatti

Un gruppo di giovani attende un insegnante all’uscita di una scuola a Torino. Quando lo vede arrivare, lo ferma. L’uomo tiene per mano una bambina e sta per salire sulla propria auto. È in quel momento che iniziano le accuse e le minacce. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Minacce, violenza, frasi denigratorie contro una studentessa 12enne. La Procura di Spoleto chiede il rinvio a giudizio per un'insegnante accusata di maltrattamenti nei confronti di un'alunna affetta da autismo. https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2025/10/m - facebook.com Vai su Facebook

Si inventa minacce per un terreno: ex prof alcamese condannato per calunnia a 2 anni e 1 mese https://alpauno.com/si-inventa-minacce-per-un-terreno-ex-prof-alcamese-condannato-per-calunnia-a-2-anni-e-1-mese/… via @Alpauno - X Vai su X

“Chiamo mi padre e ti faccio spaccare la faccia”, chiuse le indagini sullo studente sedicenne: minacce a pubblico ufficiale - A febbraio dello scorso anno scolastico, un insegnante di una scuola del Salento si era trovato a dover fronteggiare un episodio di tensione che ha superato le mura dell’aula. Si legge su orizzontescuola.it

Telefona al padre per invitarlo a recarsi a scuola e picchiare un professore? Indagato uno studente - Il ragazzo di 16 anni risponde di minacce a pubblico ufficiale con l’aggravante prevista per i reati commessi contro un docente ... Lo riporta leccenews24.it

“Fai la fine di Paolo Taormina”: frase choc in classe di un bimbo di 9 anni, parla un docente - A Palermo un bimbo di 9 anni minaccia un compagno: «fai la fine di Taormina». Si legge su marsalalive.it