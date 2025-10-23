Milo Infante replica a Davide Maggio | Posso solo scusarmi

Dopo avervi riportato quanto accaduto ieri a Ore 14 con Milo Infante che ha perso la pazienza con la giornalista Azzurra Barbuto, è ora il conduttore a dire la sua sull’accaduto in risposta al post Instagram di Davide Maggio: Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Ad essere stati sbagliati non sono stati purtroppo solo i toni ma anche i contenuti, come ho avuto modo di dire in diretta, non all’altezza di una trasmissione che affida l’analisi a stimati professionisti. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa. Una posizione che condividiamo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

