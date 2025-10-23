Milo Infante replica a Davide Maggio | Posso solo scusarmi

Davidemaggio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo avervi riportato quanto accaduto ieri a Ore 14 con Milo Infante che ha perso la pazienza con la giornalista Azzurra Barbuto, è ora il conduttore a dire la sua sull’accaduto in risposta al post Instagram di Davide Maggio: Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Ad essere stati sbagliati non sono stati purtroppo solo i toni ma anche i contenuti, come ho avuto modo di dire in diretta, non all’altezza di una trasmissione che affida l’analisi a stimati professionisti. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa. Una posizione che condividiamo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

milo infante replica a davide maggio posso solo scusarmi

© Davidemaggio.it - Milo Infante replica a Davide Maggio: “Posso solo scusarmi”

Scopri altri approfondimenti

milo infante replica davideMilo Infante replica a Davide Maggio: “Posso solo scusarmi” - Dopo avervi riportato quanto accaduto ieri a Ore 14 con Milo Infante che ha perso la pazienza con la giornalista Azzurra Barbuto, è ora il conduttore a dire la sua sull’accaduto in risposta al post ... Da davidemaggio.it

Milo Infante così furioso non l’avete mai visto: perde la pazienza e alza la voce «Adesso basta!» - Milo Infante è un giornalista sempre professionale e pacato, ma c'è chi è riuscito a innervosirlo a tal punto da alzare la voce: i fatti. donnapop.it scrive

milo infante replica davideMilo Infante perde la pazienza a Ore 14 - Milo Infante sbotta a Ore 14 contro la giornalista Azzurra Barbuto nel blocco Alessia Pifferi nella puntata di ieri pomeriggio ... Segnala davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Milo Infante Replica Davide