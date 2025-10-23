Milo Infante replica a Davide Maggio | Posso solo scusarmi
Dopo avervi riportato quanto accaduto ieri a Ore 14 con Milo Infante che ha perso la pazienza con la giornalista Azzurra Barbuto, è ora il conduttore a dire la sua sull’accaduto in risposta al post Instagram di Davide Maggio: Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Ad essere stati sbagliati non sono stati purtroppo solo i toni ma anche i contenuti, come ho avuto modo di dire in diretta, non all’altezza di una trasmissione che affida l’analisi a stimati professionisti. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa. Una posizione che condividiamo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Peccato. #ore14 di Milo Infante era un gran bel programma, poi hanno dovuto dare spazio politico agli schiamazzi della Barbuto. Ma chi è? Milo ti prego riprendi il controllo della tua trasmissione! Zittitelaaaa - X Vai su X
"Giletti è emblematico, Nuzzi allineato, Milo Infante un pezzo di ****, Salvo Sottile è l'innominato, Vespa è un c****. La Meloni è una traditrice peggio di te" Nella nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna dall’avvocato Lovati il quale insulta tutti - facebook.com Vai su Facebook
Milo Infante replica a Davide Maggio: “Posso solo scusarmi” - Dopo avervi riportato quanto accaduto ieri a Ore 14 con Milo Infante che ha perso la pazienza con la giornalista Azzurra Barbuto, è ora il conduttore a dire la sua sull’accaduto in risposta al post ... Da davidemaggio.it
Milo Infante così furioso non l’avete mai visto: perde la pazienza e alza la voce «Adesso basta!» - Milo Infante è un giornalista sempre professionale e pacato, ma c'è chi è riuscito a innervosirlo a tal punto da alzare la voce: i fatti. donnapop.it scrive
Milo Infante perde la pazienza a Ore 14 - Milo Infante sbotta a Ore 14 contro la giornalista Azzurra Barbuto nel blocco Alessia Pifferi nella puntata di ieri pomeriggio ... Segnala davidemaggio.it