Milo Infante perde la pazienza a Ore 14
Caos nello studio di Ore 14. Nella puntata in onda ieri pomeriggio su Rai 2, nel blocco dedicato al caso Alessia Pifferi, Milo Infante ha sbottato contro una delle sue ospiti, la giornalista Azzurra Barbuto. A scatenare l' acceso dibattito, le parole dell'avvocatessa della Pifferi, Alessia Pontenani, che ha definito la sua assistita affetta da " deficit intellettivo ", motivo per il quale, secondo la difesa, la donna non avrebbe avuto l'istinto materno. Dopo l'intervento della Pontenani, a prendere la parola è la Barbuto, ospite in studio: Lei dice che è una cosa che accade e poi ci vorrebbe far credere che la signora non se ne sia accorta perchè? Perché è stupida? Se succede e tante donne non se ne accorgono, tutte a quelle a cui succede sono cretine? Parole che hanno trovato subito il disappunto di Infante: Non si può ridurre tutto a questo (.
