Un acceso confronto ha infiammato l’ultima puntata di Ore 14, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2. Il tema era delicatissimo: il caso di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana. La discussione, nata da un contrasto di opinioni tra la giornalista Azzurra Barbuto e l’avvocata Alessia Pontenani, difensore della Pifferi, è rapidamente degenerata in uno scontro verbale che ha costretto Infante a intervenire in modo deciso. Milo Infante perde la pazienza a Ore 14: ricapitoliamo i fatti. Durante la diretta, l’avvocata Pontenani ha sostenuto che la sua assistita presenterebbe un deficit cognitivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Milo Infante così furioso non l’avete mai visto: perde la pazienza e alza la voce «Adesso basta!»