militari al fronte nato riarmo il campo largo torna campo minato

23 ott 2025

La politica estera squassa le opposizioni: il Pd vuole l’Italia in missione, Iv lo dice e poi nega, 5 stelle e Avs esigono lo stop agli aiuti per Zelensky. Bonelli critica l’Alleanza atlantica, la Picierno attacca i contiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

