Miley Cyrus ha inciso una canzone per il film Avatar | Fuoco e Cenere

Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo. L'artista pop vincitrice di un Grammy Award Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar del regista premio Oscar James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre. Dream as One interpretata da Miley Cyrus, con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film. La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, uscirà il 12 dicembre.

