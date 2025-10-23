Milano sabato nasce l’Istituto Eneide | Dalle rovine a una nuova fondazione

Roma, 23 ott – Si chiama Istituto Eneide e verrà presentato ufficialmente sabato 25 ottobre a Milano, all’Arcobaleno Film Center di viale Tunisia 11, nel corso del convegno “Enea, Italia, Europa – Dalle rovine a una nuova fondazione”. Dalle 10 alle 17, in due sessioni – mattutina e pomeridiana – si alterneranno interventi di Claude Chollet (segretario generale dell’Institut Iliade), Cristian Jimenez (coordinatore dell’Instituto Carlos V), Francesco Marotta, Marco Scatarzi, Adriano Scianca e Pierluigi Locchi, a nome dell’Istituto Eneide. Il primo convegno Eneide a Milano. Il nuovo centro di studi, ricerche e formazione nasce sul modello dell’Institut Iliade francese e dell’Instituto Carlos V spagnolo, con l’obiettivo dichiarato di trasporre in Italia la battaglia culturale per la civiltà europea già intrapresa da queste realtà sorelle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

