Milano Mirabelli | Per femminicidio Ronchi rastrellato a tappeto Parco Nord
“Dopo aver individuato l’area in cui si trovava, la cella telefonica alla quale era agganciato il cellulare, è stato effettuato un rastrellamento della zona nel Parco Nord “. Lo ha detto Gianluca Mirabelli, comandante del Corpo della Polizia locale di Milano, in merito al femminicidio di Luciana Ronchi, 62 anni, morta per le coltellate che le ha inflitto Luigi Morcaldi, 64 anni, che risponde dell’accusa di omicidio volontario aggravato. “L’uomo è stato rintracciato con indagini tradizionali, la Procura ha fornito aiuto immediato – ha affermato – e attraverso attività di tipo tecnico”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
