Milano metropolitana M4 sospesa per un guasto | i treni ripartono dopo un’ora M1 chiusa tra Palestro e Pasteur
Milano, 23 ottobre 2025 – Disagi per i viaggiatori delle metropolitane, oggi pomeriggio, a Milano. Sulla metropolitana M4, linea blu, i treni sono rimasti fermi dalle 17.45. È stata la stessa Atm, Azienda dei trasporti milanesi, a darne notizia con un post sui propri profili social: “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”. L'intervento è durato circa un'ora, intorno alle 18.45 il traffico ha ripreso. Nel frattempo, tra San Babila e l'aeroporto di Linate era stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Tra San Babila e Sant'Ambrogio, Atm consigliava di usare "M1 + M2 cambiando a Cadorna”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il PNRR sotto i riflettori a Palazzo Isimbardi La #CittàMetropolitanadiMilano ha ospitato, martedì 21 ottobre a #PalazzoIsimbardi, un convegno in collaborazione con IFEL Fondazione ANCI per confrontarsi sullo stato di avanzamento dei progetti #PNRR ch - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Città metropolitana di Milano un modello replicabile per l’inclusione, col convegno “Dalla sperimentazione alla replicabilità: il modello inclusivo di PCTO della Città metropolitana di Milano”. https://ow.ly/REuY50XccP0 - X Vai su X
Metro blu M4 a Milano sospesa per un problema sulla linea, rallentamenti sulla linea gialla M3 - La metropolitana blu di Milano M4 è momentaneamente sospesa in entrambe le direzioni a causa di un guasto sulla linea ... Segnala fanpage.it
Milano, M4 chiusa per un’ora, bus sostitutivi per Linate - STAZIONE FORLANINI: verso San Cristoforo in viale Forlanini (Aeronautica Militare) all’altezza del sovrappasso pedonale e in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Altro guasto in metropolitana: sospesa anche la linea rossa (mentre la linea blu è chiusa) - Giornata no per la mobilità a Milano: dopo il guasto che ha costretto l'Atm a chiudere la linea blu (M4) nel pomeriggio, poco dopo, nell'ora di punta - milanotoday.it scrive