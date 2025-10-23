Milano, 23 ottobre 2025 – Disagi per i viaggiatori delle metropolitane, oggi pomeriggio, a Milano. Sulla metropolitana M4, linea blu, i treni sono rimasti fermi dalle 17.45. È stata la stessa Atm, Azienda dei trasporti milanesi, a darne notizia con un post sui propri profili social: “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”. L'intervento è durato circa un'ora, intorno alle 18.45 il traffico ha ripreso. Nel frattempo, tra San Babila e l'aeroporto di Linate era stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Tra San Babila e Sant'Ambrogio, Atm consigliava di usare "M1 + M2 cambiando a Cadorna”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, metropolitana M4 sospesa per un guasto: i treni ripartono dopo un’ora. M1 chiusa tra Palestro e Pasteur