Milano metropolitana M4 sospesa per un guasto | i treni ripartono dopo un’ora M1 chiusa tra Palestro e Pasteur

Milano, 23 ottobre 2025 – Disagi per i viaggiatori delle metropolitane, oggi pomeriggio, a Milano. Sulla metropolitana M4, linea blu,  i treni sono rimasti fermi  dalle 17.45. È stata la stessa Atm, Azienda dei trasporti milanesi,  a darne notizia con un post sui propri profili social: “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”. L'intervento è durato circa un'ora, intorno alle 18.45 il traffico ha ripreso. Nel frattempo, tra San Babila e l'aeroporto di Linate era stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Tra San Babila e Sant'Ambrogio, Atm consigliava di usare "M1 + M2 cambiando a Cadorna”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

