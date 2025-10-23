Milano, 23 ottobre 2025 – Disagi per i viaggiatori della metropolitana M4, dove i treni della nuova linea blu son fermi dalle 17.45. È stata la stessa Atm, Azienda dei trasporti milanesi, a darne notizia con un post sui propri profili social: “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”. Tra San Babila e l'aeroporto di Linate è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Tra San Babila e Sant'Ambrogio, Atm consiglia di usare "M1 + M2 cambiando a Cadorna”. Rallentamenti sulla M3. Problemi, giovedì pomeriggio, anche sulla linea M3: Atm ha dovuto rallentare le corse dei treni della linea gialla per permettere ai soccorsi di fornire assistenza ad un passeggero che aveva accusato un malore alla stazione di Porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, metropolitana M4 sospesa per un guasto: bus sostitutivi