Milano, 23 ottobre 2025 – Disagi per i viaggiatori delle metropolitane, oggi pomeriggio, a Milano. Sulla metropolitana M4, linea blu, i treni sono fermi dalle 17.45. È stata la stessa Atm, Azienda dei trasporti milanesi, a darne notizia con un post sui propri profili social: “I nostri tecnici stanno risolvendo un guasto agli impianti”. Tra San Babila e l'aeroporto di Linate è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Tra San Babila e Sant'Ambrogio, Atm consiglia di usare "M1 + M2 cambiando a Cadorna”. M1 chiusa tra Palestro e Pasteur. Alle 18.30, invece, la M1 è stata chiusa tra Palestro e Pasteur. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, metropolitana M4 sospesa per un guasto: bus sostitutivi. M1 chiusa tra Palestro e Pasteur