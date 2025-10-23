Milano Luciana Ronchi morta dopo le coltellate | arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta ieri sera Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata dall’ex marito Luigi Morcaldi mercoledì mattina a Milano. L’uomo, 64 anni, è stato arrestato dopo essersi dato alla fuga e dopo una lunga ricerca da parte dei carabinieri. L’assassino ha colpito la donna con almeno due fendenti all’altezza della gola e delle spalle, la lesione più grave alla giugulare. La vittima è stata portata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda (codice rosso e arresto cardiaco). Nel pomeriggio è stata portata in sala operatoria per un intervento durato ore ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’ex marito rintracciato a Milano dopo ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano luciana ronchi morta dopo le coltellate arrestato l8217ex marito luigi morcaldi

© Lapresse.it - Milano, Luciana Ronchi morta dopo le coltellate: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano luciana ronchi mortaÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... fanpage.it scrive

milano luciana ronchi mortaChi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Si legge su tag24.it

milano luciana ronchi mortaLuciana Ronchi è morta, accoltellata dall'ex marito a Milano, aveva 62 anni. Luigi Morcaldi fermato in un parco - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente stamattina, accoltellandola al volto, all'addome e al torace con un coltello ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Luciana Ronchi Morta