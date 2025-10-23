Milano Luciana Ronchi morta dopo le coltellate | arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi

È morta ieri sera Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata dall’ex marito Luigi Morcaldi mercoledì mattina a Milano. L’uomo, 64 anni, è stato arrestato dopo essersi dato alla fuga e dopo una lunga ricerca da parte dei carabinieri. L’assassino ha colpito la donna con almeno due fendenti all’altezza della gola e delle spalle, la lesione più grave alla giugulare. La vittima è stata portata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda (codice rosso e arresto cardiaco). Nel pomeriggio è stata portata in sala operatoria per un intervento durato ore ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’ex marito rintracciato a Milano dopo ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Luciana Ronchi morta dopo le coltellate: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi

