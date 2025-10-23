Milano l’ha attesa sotto casa e l’ha uccisa | la fuga di Luigi Morcaldi finisce al Parco Nord

È finita in un parco la fuga disperata di Luigi Morcaldi, 62 anni, ricercato per l’omicidio dell’ex moglie Luciana Ronchi, coetanea, accoltellata a morte la mattina di martedì scorso in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, alla periferia nord di Milano. L’uomo, rintracciato nel pomeriggio di ieri al Parco Nord grazie alla riattivazione momentanea del suo telefono, è stato subito posto sotto interrogatorio negli uffici della Polizia locale, davanti al pm Giovanni Tarzia, che coordina l’indagine insieme al collega Leonardo Lesti. Un agguato pianificato sotto casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Morcaldi avrebbe atteso la donna sotto casa, dopo settimane di appostamenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

