"Fatto senza precedenti questa sera in piazza Bruzzano quando durante la fiaccolata in ricordo di Luciana Ronchi un assessore del Comune di Milano ha interrotto il nostro collega che era in diretta durante l'edizione serale della Tgr Lombardia. Il collega, a bassa voce, stava raccontando quanto stava avvenendo quando l'assessore lo ha interrotto, si è frapposto fra lui e la telecamera dicendogli "vai più in là sta parlando il sindaco", di fatto bloccando il collegamento che è poi proseguito con le sole parole di Sala. Già dobbiamo fare i conti con disturbatori di professione e violenti, ora dobbiamo guardarci anche dalle Istituzioni? Ci aspettiamo che da Palazzo Marino arrivino immediate scuse al collega e una censura del comportamento inaccettabile dell'assessore". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, l'assessore interrompe un servizio su una donna assassinata perché deve parlare il sindaco Sala...