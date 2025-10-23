Milano lancia il corso gratuito per periti d’arte e preziosi

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi prende avvio «Periti al top», primo percorso gratuito rivolto agli iscritti alla Categoria XII – preziosi, articoli d’arte e antiquariato. Un itinerario che unisce due diligence e metodi alternativi di risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di rafforzare competenze, etica professionale e capacità comunicative in un ambito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano lancia il corso gratuito per periti d8217arte e preziosi

© Sbircialanotizia.it - Milano lancia il corso gratuito per periti d’arte e preziosi

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Milano Lancia Corso Gratuito