Milano lancia il corso gratuito per periti d’arte e preziosi
Alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi prende avvio «Periti al top», primo percorso gratuito rivolto agli iscritti alla Categoria XII – preziosi, articoli d’arte e antiquariato. Un itinerario che unisce due diligence e metodi alternativi di risoluzione delle controversie, con l’obiettivo di rafforzare competenze, etica professionale e capacità comunicative in un ambito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
