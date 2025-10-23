Milano, Bruzzano, via Grassini. Sono le 9.51 e 21 secondi di mercoledì 22 ottobre. La telecamera di uno stabile accanto a quello del civico 5 inquadra l'arrivo di uno scooter con un uomo in sella: è Luigi Morcaldi, il sessantaquattrenne fermato dalla polizia locale per l'assassinio della ex compagna Luciana Ronchi. Sono gli attimi che precedono il femminicidio, immortalati in un filmato agli atti dell'indagine coordinata dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia. La ferocia del killer Luigi Morcaldi. Un filmato che dà dell'idea della ferocia del killer, che si accanisce sulla sessantaduenne e la colpisce più volte al volto e al collo: alla fine, la prima ispezione del medico legale conterà 14 ferite, di cui una profonda all'altezza della giugulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il video dell’agguato a Luciana Ronchi: 14 coltellate in 17 secondi