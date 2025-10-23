Milano il video dell’agguato a Luciana Ronchi | 14 coltellate in 17 secondi L’ex infierisce e scappa lei si rialza e fa qualche passo poi crolla

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, Bruzzano, via Grassini. Sono le 9.51 e 21 secondi di mercoledì 22 ottobre. La telecamera di uno stabile accanto a quello del civico 5 inquadra l'arrivo di uno scooter con un uomo in sella: è Luigi Morcaldi, il sessantaquattrenne fermato dalla polizia locale per l'assassinio della ex compagna Luciana Ronchi. Sono gli attimi che precedono il femminicidio, immortalati in un filmato agli atti dell'indagine coordinata dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia. La ferocia del killer Luigi Morcaldi. Un filmato che dà dell'idea della ferocia del killer, che si accanisce sulla sessantaduenne e la colpisce più volte al volto e al collo: alla fine, la prima ispezione del medico legale conterà 14 ferite, di cui una profonda all'altezza della giugulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano il video dell8217agguato a luciana ronchi 14 coltellate in 17 secondi l8217ex infierisce e scappa lei si rialza e fa qualche passo poi crolla

© Ilgiorno.it - Milano, il video dell’agguato a Luciana Ronchi: 14 coltellate in 17 secondi. L’ex infierisce e scappa, lei si rialza e fa qualche passo, poi crolla

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano video dell8217agguato lucianaMilano, il video dell’agguato a Luciana Ronchi: 14 coltellate in 17 secondi - Una telecamera ha ripreso la sequenza dell’omicidio in via Grassini: l’arrivo in scooter dell’ex Luigi Morcaldi, l’aggressione feroce e la fuga tra i testimoni increduli. Segnala ilgiorno.it

milano video dell8217agguato lucianaLe immagini dell’agguato di Luigi Morcaldi all’ex moglie Luciana Ronchi, uccisa a coltellate a Milano - Una telecamera ha ripreso l'aggressione in cui Luigi Morcaldi ha accoltellato a morte l'ex moglie Luciana Ronchi ... fanpage.it scrive

milano video dell8217agguato lucianaProcuratore Milano, Luciana Ronchi uccisa con 14 coltellate - E' stata colpita con 14 coltellate e con "particolare accanimento al volto" Luciana Ronchi, la 62enne uccisa ieri a Milano dall'ex compagno Luigi Morcaldi in carcere con l'accusa di omicidio aggravato ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Video Dell8217agguato Luciana