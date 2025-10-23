ABBONATI A DAYITALIANEWS L’agguato sotto l’abitazione della vittima. Un delitto annunciato quello avvenuto il 22 ottobre a Milano, nel quartiere di Bruzzano, dove Luigi Morcaldi, 64 anni, ha ucciso la sua ex moglie, Luciana Ronchi, 62 anni, colpendola con un coltello al collo sotto la sua abitazione di via Giuseppina Grassini. Da settimane l’uomo la sorvegliava sotto casa, appostato in sella al suo scooter, osservando ogni suo spostamento e le persone che frequentava. Quella mattina, poco prima delle 10, Morcaldi ha deciso di agire: ha aspettato la donna e, dopo un violento alterco, l’ha accoltellata due volte, gridando “ La casa è mia! ” davanti ai vicini che hanno assistito attoniti alla scena. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, femminicidio a Bruzzano: uccide l’ex moglie sotto casa e tenta la fuga