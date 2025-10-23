Milano è sempre più attrattiva | Caro affitti? Fondi indispensabili

"In un contesto in cui si parla del rischio legato alle dinamiche di denatalità e di caro-affitto, che ci sono e possono destare preoccupazione, vedere questa voglia degli studenti di venire a studiare da noi è un segnale incoraggiante". Marina Brambilla, rettrice dell’università Statale di Milano, commenta così la crescita delle immatricolazioni. Lo si iniziava a intravedere lo scorso anno, ma quest’anno c’è un vero boom di studenti internazionali: quale potrebbe essere la leva? "Faremo bene tutte le nostre analisi però, in prima battuta, direi che avere aumentato e differenziato l’offerta in lingua inglese può aver aiutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

