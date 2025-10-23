Milano è sempre più attrattiva | Caro affitti? Fondi indispensabili
"In un contesto in cui si parla del rischio legato alle dinamiche di denatalità e di caro-affitto, che ci sono e possono destare preoccupazione, vedere questa voglia degli studenti di venire a studiare da noi è un segnale incoraggiante". Marina Brambilla, rettrice dell’università Statale di Milano, commenta così la crescita delle immatricolazioni. Lo si iniziava a intravedere lo scorso anno, ma quest’anno c’è un vero boom di studenti internazionali: quale potrebbe essere la leva? "Faremo bene tutte le nostre analisi però, in prima battuta, direi che avere aumentato e differenziato l’offerta in lingua inglese può aver aiutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)venerdì, 17/10/25 Case al mare, prezzi in salita del 5% «Ma servono soluzioni per i giovani» I prezzi più alti a Milano Marittima: «Località solida e attrattiva». Ma le compravendite sono in lieve flessione Nel 2025 prezzi in aum - facebook.com Vai su Facebook
#Crema In ‘fuga’ da Milano, così il Cremasco diventa hinterland - Crema - X Vai su X
Salvate la Milano attrattiva. Parla Giovanna Iannantuoni - La città, nonostante l'inchiesta sull’urbanistica che ne colpisce l'immagine, resta una città attrattiva e inclusiva, motore d’innovazione e sede di otto università con 220. Lo riporta ilfoglio.it
Bersani: “Milano è attrattiva? Per chi? Esclude fasce di popolazione che dovrebbero poter vivere il cuore della città” - Pier Luigi Bersani interviene al Caffè della Versiliana, intervistato dal direttore del Giornale Alessandro Sallusti, e riflette sull’inchiesta giudiziaria che riporta al centro il dibattito sul ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Milano, popolazione +7% e prezzi delle case in forte aumento: com’è cambiata la città - Essere una città attrattiva, soprattutto per studenti e giovani professionisti, che proprio in quella città poi, tendenzialmente, scelgono di rimanere e, in molto casi, di provare a costruire una ... Riporta tg24.sky.it