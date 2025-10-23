Milano è morta Luciana Ronchi accoltellata a giugulare torace e addome dall' ex marito Luigi Morcaldi arrestato | Mi ha tolto la casa dormivo in macchina
Luciana Ronchi, 62 anni, è morta dopo essere stata accoltellata dall’ex marito a Bruzzano. Luigi Morcaldi l’ha aggredita per motivi economici e poi si è arreso al Parco Nord, dove è stato rintracciato grazie al segnale del cellulare, che aveva spento prima dell'omicidio e che ha poi riacceso per poc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
