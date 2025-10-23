Milano è morta Luciana Ronchi accoltellata a giugulare torace e addome dall' ex marito Luigi Morcaldi arrestato | Mi ha tolto la casa dormivo in macchina

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciana Ronchi, 62 anni, è morta dopo essere stata accoltellata dall’ex marito a Bruzzano. Luigi Morcaldi l’ha aggredita per motivi economici e poi si è arreso al Parco Nord, dove è stato rintracciato grazie al segnale del cellulare, che aveva spento prima dell'omicidio e che ha poi riacceso per poc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano 232 morta luciana ronchi accoltellata a giugulare torace e addome dall ex marito luigi morcaldi arrestato mi ha tolto la casa dormivo160in160macchina

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, è morta Luciana Ronchi, accoltellata a giugulare, torace e addome dall'ex marito Luigi Morcaldi, arrestato: "Mi ha tolto la casa, dormivo in macchina"

Altre letture consigliate

milano 232 morta lucianaMilano, Luciana Ronchi morta dopo le coltellate: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi - È morta ieri sera Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata dall'ex marito Luigi Morcaldi mercoledì mattina a Milano. lapresse.it scrive

milano 232 morta lucianaÈ morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito &#232; accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Da fanpage.it

milano 232 morta lucianaChi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Milano 232 Morta Luciana