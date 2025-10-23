Milano | donna accoltellata procuratore ' profondo dolore femminicidio macchia città'

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il procuratore di Milano Marcello Viola ha espresso, in un breve punto stampa, il cordoglio per il femminicidio di Luciana Ronchi uccisa dall'ex compagno Luigi Morcaldi ieri a Bruzzano. Il procuratore esprime "profondo dolore per questo ennesimo gravissimo fatto. Un femminicidio che dopo quello di pochi giorni fa macchia di nuovo le strade della città". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: donna accoltellata, procuratore 'profondo dolore, femminicidio macchia città'

Luciana Ronchi, la donna aggredita ieri mattina a Milano, è morta all'ospedale Niguarda. Non è servito il lungo intervento a cui è stata sottoposta dopo essere stata rianimata da un arresto cardiaco. L'accusa per l'ex marito Luigi Morcaldi, fermato dalla Polizia

Milano: donna accoltellata, procuratore 'colpita 14 volte, l'ex si è accanito sul volto' - "La persona che aggredisce la vittima si muove con estrema determinazione e rapidità e colpisce con grave violenza la vittima con 14 coltellate, alcune delle quali letale ... Secondo iltempo.it

Milano: donna accoltellata, procuratore 'omicidio rapido e violento ripreso da telecamera' - L'omicidio di Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa dall'ex compagno Luigi Morcaldi, 64 anni, davanti all'abitazione di Bruzzano "è stato ripreso, in tutte le sue fasi, dalle t ... Segnala lanuovasardegna.it

Donna uccisa a Milano, l'ex compagno confessa in lacrime: "Sono un assassino" - Donna uccisa a Milano: la vittima, 62 anni, accoltellata vicino casa; l’ex compagno, 64 anni, confessa il delitto dopo ore di fuga tra Parco Nord e via Ornato. Scrive notizie.it