(Adnkronos) - Gli inquirenti stanno cercando di verificare se l'uomo avesse in qualche modo premeditato il delitto di via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano, contestazione che non viene mossa nel provvedimento di fermo che deve essere valutato da un gip. Ora bisognerà ricostruire i giorni prima del femminicidio e se troveranno conferma le parole di chi davanti ai giornalisti ha parlato di appostamenti. Morcaldi, che da qualche mese non lavorava più come badante e in passato gestiva un bar, aveva un box vicino all'abitazione della donna e ammette di averla vista qualche giorno prima in compagnia del nuovo compagno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: donna accoltellata, l'ex compagno 'sono un assassino e un fallito' (2)