Milano | donna accoltellata ex interrogato ' non ho capito più niente ho visto nero' 2

(Adnkronos) - Nell'interrogatorio di venti minuti, confessa il delitto ma nega di averla 'pedinata' prima del delitto. "Se la incontravo me ne andavo, mi nascondevo, era troppa la crudeltà che avevo subito" racconta l'uomo che conosceva la vittima dal 1978 e che non nega i litigi durante il periodo della separazione tre anni fa. "Ci mandavamo a quel paese, io le davo qualche schiaffo mai una cosa che ha superato il limite, mai sputato addosso almeno che mi ricordi, spintoni sì sì, non ricordo se è mai caduta per terra, mai una cosa che esce del sangue, solo scaramucce, cose normali. Erano liti frequenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
