Milano Cortina 2026 Russia esclusa dalla FIS per un solo voto La Norvegia più forte di tutto e tutti Cio compreso

Nella serata di martedì 21 ottobre, la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard ha annunciato la definitiva esclusione totale degli atleti russi e bielorussi dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Nessuna apertura neppure con lo status di “Atleti Individuali Neutrali” nello sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Quanto deciso dal consiglio Fis rappresenta una sconfitta per il Cio e soprattutto il presidente della Fis stessa Johan Eliasch. Viceversa, si tratta di una vittoria politica per chi ha portato (e continua a portare avanti) la posizione intransigente, ossia la Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano Cortina 2026, Russia esclusa dalla FIS per un solo voto. La Norvegia più forte di tutto e tutti, Cio compreso

