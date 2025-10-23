Milano centinaia in marcia dopo il femminicidio di Luciana Ronchi Dalla folla le testimonianze | Io ho denunciato e lui è a piede libero

23 ott 2025

A Milano centinaia di persone sono scese per le strade del quartiere di Bruzzano per ricordare Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a coltellarte dal suo ex compagno. Una marcia silenziosa aperta dallo striscione “Con Luciana nel cuore” che si è conclusa in piazza Bruzzano con l’intervento delle istituzioni. Ed è in quel momento che si sono levate dalla folla più voci di donne che hanno interrotto gli interventi ufficiali per sottolineare l’inefficienza della legislazione. “Io ho denunciato e lui è a piede libero”. E poi: “Quattro mesi di condanna, è uscito dopo due, e nessuno mi ha avvisato. Bisogna cambiare la legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

