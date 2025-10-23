Milano bloccata e la grande fuga dei capitali Il quadro

Ormai si comincia a dirlo anche in pubblico e fa uno strano effetto se si pensa che solo nel decennio scorso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Milano bloccata e la grande fuga dei capitali. Il quadro

Altre letture consigliate

In una Milano bloccata da sciopero e traffico, centinaia di giovani scendono in piazza per Gaza. Una manifestazione pacifica che diventa atto di coscienza e dovere umano, come racconta la B.Liver Amy El Kamli. Scritto da Amy El Kamli - facebook.com Vai su Facebook

La situazione a Milano. Tangenziale bloccata, la coda deve superare Lambrate #sciopero #scioperogenerale #FreePalestine #BlocchiamoTutto @fattoquotidiano - X Vai su X

Milano bloccata e la grande fuga dei capitali. Il quadro - "Le inchieste hanno bloccato tutto, in queste condizioni diventa molto dif ... Segnala ilfoglio.it

Casa, la grande fuga dalle città. E a Milano si scappa anche dall’hinterland: crescono gli acquisti nelle altre province - Comprare una casa nei comuni dell’hinterland delle grandi città significa spendere meno o, a parità di budget, poter acquistare un immobile più spazioso, meglio rifinito e, grazie alla maggiore ... Secondo corriere.it

Agosto a Milano, città deserta e settimane più corte (fino a mercoledì al lavoro, poi la fuga): l’estate diversa dei milanesi - Milano, tra rimodellamento urbano e marketing territoriale, ha subito un’audace operazione di immagine: da capitale industriale a città ... milano.corriere.it scrive