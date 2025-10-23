Milano 62enne uccisa sotto casa | fermato l’ex marito
Milano si è svegliata con una ferita che brucia: in via Giuseppina Grassini, alla periferia nord, Luciana Ronchi, 62 anni, è stata uccisa a coltellate. In poche ore l’ex compagno è stato fermato. Restano le domande, il dolore e la responsabilità di raccontare con rigore ciò che è accaduto, perché riguarda tutti noi. Un mattino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. In gravissime condizioni all'arrivo all'ospedale di Niguarda, la 62enne è stata operata per diverse ore dagli specialisti del - X Vai su X
Donna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Come scrive fanpage.it
