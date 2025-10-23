Milano 62enne uccisa sotto casa | fermato l’ex marito

Milano si è svegliata con una ferita che brucia: in via Giuseppina Grassini, alla periferia nord, Luciana Ronchi, 62 anni, è stata uccisa a coltellate. In poche ore l’ex compagno è stato fermato. Restano le domande, il dolore e la responsabilità di raccontare con rigore ciò che è accaduto, perché riguarda tutti noi. Un mattino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

