Milan tra i meriti di Allegri anche quello di aver rigenerato questi giocatori | l’analisi
Massimiliano Allegri, in pochi mesi di lavoro, sembra aver già risollevato le sorti del Milan uscito con le ossa a pezzi dopo l'ultima, terribile annata sotto la guida di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Alcuni giocatori sono rinati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Alexis ha iniziato da seconda punta per poi tornare sulla fascia... "Che altro devo fare?" Il belga ha poi sottolineato i meriti di Rafa Leao nella vittoria del Milan Leggete le dichiarazioni integrali nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Milan, cittadinanza italiana "per meriti speciali" a Gerry Cardinale: c'è l'ok dal CdM - X Vai su X
Allegri sul primo posto: “Dobbiamo stare con i piedi per terra. Non esiste nessuna fuga” - Pisa, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha risposto così alle domande sul primo posto in classifica e su un'eventuale fuga ... Riporta milannews.it
Pagina 1 | Allegri matematico: "Milan, quanti punti servono. Scudetto? Al massimo..." - Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero in vista del match contro il Pisa: "Ogni squadra è diversa, l'ho visto alla Juve". Si legge su tuttosport.com
Allegri si è preso il Milan in 100 giorni: tutte le mosse - Allegri, in 100 giorni il tecnico livornese ha risollevato il Milan riportandolo in vetta alla classifica: tutte le mosse del tecnico L’edizione odierna di Repubblica dedica un titolo d’apertura al ca ... Lo riporta milannews24.com