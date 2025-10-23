Milan Toni sulla partita contro il Como a Perth | Non ha senso non rispetta i tifosi

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Toni, ai microfoni del podcast "Aura Sport", esprime il suo punto di vista sulla scelta di giocare la partita Milan-Como a Perth. Ecco le sue parole, con uno sguardo a cosa è successo per Villareal-Barcellona a Miami. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

