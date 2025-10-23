Milan Tomori | Se dovessimo fare qualcosa di straordinario mi faccio biondo Sul rinnovo …

Fikayo Tomori, difensore del Milan dal gennaio 2021, ha parlato delle ambizioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri in questa stagione in Serie A. Ma anche del suo futuro professionale: c'è un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 da rinnovare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

