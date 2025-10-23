Milan quasi finito il calvario di Jashari post-infortunio | c’è la data per il ritorno in campo

Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 costato al Milan ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, nell'ultimo calciomercato estivo, è fuori da agosto per infortunio: il suo calvario, però, è davvero vicino alla conclusione. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, quasi finito il calvario di Jashari post-infortunio: c’è la data per il ritorno in campo

