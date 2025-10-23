Milan primo da solo come nel giorno di Giroud portiere Quella squadra era più forte?

Rossoneri in testa come 743 giorni fa, nella serata di Genoa-Milan con Olivier in porta al posto di Maignan. Ruolo per ruolo, un confronto tra quella squadra e questa. Sono rimasti solo due titolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan primo da solo, come nel giorno di Giroud portiere. Quella squadra era più forte?

