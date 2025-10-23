Milan-Pisa tutto quello che vi è sfuggito forse sulla conferenza stampa di Allegri

In archivio la conferenza stampa di presentazione di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, tutto quello che vi è sfuggito (forse) sulla conferenza stampa di Allegri

Milan-Pisa, titolare per la prima volta: Allegri conferma tutto - Allegri ha dato un’indicazione su una possibile novità di formazione nella prossima partita di Serie A. Si legge su milanlive.it

Pisa, Gilardino: "A San Siro serve personalità. Milan? Fa effetto sfidarlo" - “Per scendere in campo domani sera a San Siro dovremo avere felicità sportiva, ma anche grandissimo orgoglio di poter giocare con i primi. tuttomercatoweb.com scrive

Milan-Pisa, Allegri in conferenza LIVE - Il Milan recupera Nkunku, ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo: il francese sarà una soluzione in più dalla panchina contro il Pisa, in questo modo Allegri avrà la possibilità di tornare alle ... Si legge su sport.sky.it