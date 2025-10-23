Milan-Pisa trasferta vietata ai tifosi toscani nonostante i 4mila biglietti venduti

Il Pisa di Alberto Gilardino giocherà domani, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri senza i propri tifosi al seguito. Trasferta vietata 'last minute' con un provvedimento del Ministero dell'Interno. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, trasferta vietata ai tifosi toscani nonostante i 4mila biglietti venduti

Approfondisci con queste news

Milan-Pisa a San Siro ma senza tifosi toscani, chiusi per tre mesi i settori ospiti: l'ordinanza - Chiusi per tre mesi i settori ospiti degli impianti sportivi dove il Pisa e l'Hellas Verona giocheranno i match in trasferta. Da milanotoday.it

Scontri ultras Pisa e Verona: trasferte vietate per 3 mesi - Dura ma giusta e sacrosanta stangata per i tifosi di Pisa e Verona che saranno impossibilitati a seguire le proprie squadre in trasferta per tre mesi. Lo riporta milannews.it

Pisa e Verona, trasferte vietate dopo gli scontri. Presto decisioni su Rieti e Pistoia - Leggi su Sky Sport l'articolo Pisa e Verona, trasferte vietate dopo gli scontri. Lo riporta sport.sky.it