Milan-Pisa senza tifosi ospiti il Sindaco Conti | Provvedimento punitivo sproporzionato

Il sindaco di Pisa Michele Conti commenta su Instagram la decisione del Ministro Piantedosi di vietare per i prossimi tre mesi le trasferte ai tifosi nerazzurri: "Decisione che finisce per punire chi non ha colpe". Ecco che cosa ha scritto sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa senza tifosi ospiti, il Sindaco Conti: “Provvedimento punitivo sproporzionato”

Contenuti che potrebbero interessarti

MAX ALLEGRI PRIMA DI MILAN-PISA!!! - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A - Il Milan riceve il Pisa a San Siro: rossoneri avanti nei pronostici https://ift.tt/gjq9Asd - X Vai su X

Milan-Pisa a San Siro ma senza tifosi toscani, chiusi per tre mesi i settori ospiti: l'ordinanza - Chiusi per tre mesi i settori ospiti degli impianti sportivi dove il Pisa e l'Hellas Verona giocheranno i match in trasferta. Come scrive milanotoday.it

Scontri ultras Pisa e Verona: trasferte vietate per 3 mesi - Dura ma giusta e sacrosanta stangata per i tifosi di Pisa e Verona che saranno impossibilitati a seguire le proprie squadre in trasferta per tre mesi. Da milannews.it

Stop di 3 mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa e Verona - Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi 3 mesi. Come scrive ansa.it