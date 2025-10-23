Milan-Pisa per Allegri prove di fuga prima di Napoli-Inter | il pronostico

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8ª giornata di Serie A si apre a San Siro con il testacoda tra i rossoneri e la squadra di Gilardino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan pisa per allegri prove di fuga prima di napoli inter il pronostico

© Gazzetta.it - Milan-Pisa, per Allegri prove di fuga prima di Napoli-Inter: il pronostico

News recenti che potrebbero piacerti

milan pisa allegri proveMilan-Pisa, le probabili scelte di Allegri e Gilardino per l’anticipo dell’8a giornata: Attenzione a De Winter e Tramoni - Max Allegri, allenatore rossonero, si prepara all'anticipo di domani sera contro il Pisa a San Siro. Lo riporta gonfialarete.com

milan pisa allegri proveMilan-Pisa, stavolta non gioca titolare: scelta inedita di Allegri - Allegri prepara la sfida contro il Pisa: potrebbe esserci una novità inedita di formazione, come annunciato dall'allenatore in conferenza ... Da milanlive.it

milan pisa allegri proveMilan-Pisa, titolare per la prima volta: Allegri conferma tutto - Allegri ha dato un’indicazione su una possibile novità di formazione nella prossima partita di Serie A. Segnala milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Allegri Prove