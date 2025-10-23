Milan-Pisa oggi parla mister Allegri in conferenza stampa | l’orario

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri parlerà oggi alle 12 presso la sala stampa di Milanello in vista del match dell'ottava giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro contro il Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

