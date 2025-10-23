Milan-Pisa niente da fare per Loftus-Cheek | l’inglese non ha recuperato

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni: dopo Rabiot e Pulisic, Allegri dovrà continuare a fare a meno di Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa niente da fare per loftus cheek l8217inglese non ha recuperato

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, niente da fare per Loftus-Cheek: l’inglese non ha recuperato

Scopri altri approfondimenti

milan pisa fare loftusLoftus-Cheek e Nkunku: ultim’ora da Sky in vista di Milan-Pisa - Importanti novità sui due calciatori del Milan alla vigilia della sfida contro il Pisa, valida per l'ottava giornata di Serie A. Come scrive spaziomilan.it

milan pisa fare loftusLoftus-Cheek non ce la fa, convocato il 2007 Sala. Le ultime sul Milan in vista del Pisa - "I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare e tenere alto l’entusiasmo dei tifosi, ma va tenuto con equilibrio". Segnala tuttomercatoweb.com

milan pisa fare loftusLoftus-Cheek recupera per Milan-Pisa? Le ultime sulle condizioni del centrocampista rossonero in vista dell'anticipo - Pisa, anticipo dell'ottava giornata di Serie A: il centrocampista rossonero recupera dall'infortunio? Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Fare Loftus