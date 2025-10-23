Milan-Pisa niente da fare per Loftus-Cheek | l’inglese non ha recuperato
Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni: dopo Rabiot e Pulisic, Allegri dovrà continuare a fare a meno di Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
MAX ALLEGRI PRIMA DI MILAN-PISA!!! - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A - Il Milan riceve il Pisa a San Siro: rossoneri avanti nei pronostici https://ift.tt/gjq9Asd - X Vai su X
Loftus-Cheek e Nkunku: ultim’ora da Sky in vista di Milan-Pisa - Importanti novità sui due calciatori del Milan alla vigilia della sfida contro il Pisa, valida per l'ottava giornata di Serie A. Come scrive spaziomilan.it
Loftus-Cheek non ce la fa, convocato il 2007 Sala. Le ultime sul Milan in vista del Pisa - "I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare e tenere alto l’entusiasmo dei tifosi, ma va tenuto con equilibrio". Segnala tuttomercatoweb.com
Loftus-Cheek recupera per Milan-Pisa? Le ultime sulle condizioni del centrocampista rossonero in vista dell'anticipo - Pisa, anticipo dell'ottava giornata di Serie A: il centrocampista rossonero recupera dall'infortunio? Scrive msn.com