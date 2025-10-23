Milan-Pisa | il ritorno a San Siro e il successo del 1991
Venerdì sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri incontrerà il Pisa: l'episodio del 90-91. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
MAX ALLEGRI PRIMA DI MILAN-PISA!!! - facebook.com Vai su Facebook
« …» Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Pisa: la vetta, i singoli, Milan-Como a Perth, lo scudetto, i tifosi… ? #Allegri #MilanPisa #milanpress - X Vai su X
Pronostico Milan-Pisa, 41 anni fa l'ultimo gol incassato a San Siro - Milan nuovamente in campo, cinque giorni dopo il successo contro la Fiorentina che ha proiettato i rossoneri al primo posto in classifica in solitaria. milannews.it scrive
Milan Pisa, un ritorno al passato: mancava da 34 anni - E c’è un precedente curioso su Massimiliano Allegri L’anticipo di venerdì sera tra Milan e Pisa, valido per l’ottava ... Come scrive milannews24.com
Pisa, venerdì sera il ritorno di Gilardino a San Siro contro il Milan - Dopo la convincente vittoria in casa contro la Fiorentina, il Milan di mister Massimiliano Allegri si prepara all'ennesimo ostacolo in questo campionato di Serie A. Secondo milannews.it