Milan-Pisa Allegri può sorridere | Nkunku ci sarà La sensazione sul suo utilizzo

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che aveva saltato l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Pisa di domani sera a 'San Siro'. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan pisa allegri pu242 sorridere nkunku ci sar224 la sensazione sul suo utilizzo

© Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Allegri può sorridere: Nkunku ci sarà. La sensazione sul suo utilizzo

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan pisa allegri pu242Milan Pisa, Massimiliano Allegri potrebbe a sorpresa lanciare Nkunku, recuperato oggi, dal primo minuto nella gara di venerdì - Milan Pisa, Massimiliano Allegri potrebbe a sorpresa lanciare Nkunku, recuperato oggi, dal primo minuto nella gara di venerdì In vista dell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Milan e Pisa di ... Riporta milannews24.com

milan pisa allegri pu242Milan Pisa, ritorno al passato: in Serie A la sfida mancava da addirittura 34 anni. E c’è un precedente curioso su Massimiliano Allegri - E c’è un precedente curioso su Massimiliano Allegri L’anticipo di venerdì sera tra Milan e Pisa, valido per l’ottava ... Si legge su milannews24.com

milan pisa allegri pu242Allegri tira un sospiro di sollievo: recuperato un giocatore per Milan-Pisa - In vista del match di Serie A in programma a San Siro, l’allenatore rossonero ritrova un calciatore che può essere molto importante. Come scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa Allegri Pu242