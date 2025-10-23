Milan-Pisa Allegri può sorridere | Nkunku ci sarà La sensazione sul suo utilizzo

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che aveva saltato l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Pisa di domani sera a 'San Siro'. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Pisa, Allegri può sorridere: Nkunku ci sarà. La sensazione sul suo utilizzo

