Milan-Pisa Allegri | Partita complicata da vincere per fare un ottimo passo in avanti
Alla vigilia del match Milan – Pisa, gara dell’ottava giornata di Serie A che si disputerà domani al Meazza, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole: Allegri prima di Milan-Pisa: “Partita complicata, bisogna chiacchierare poco e lavorare molto” “Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese. Il nostro momento? Le squadre iniziano in un modo la stagione e la finiscono in un altro, così almeno mi è successo sempre alla Juventus. 🔗 Leggi su Parlami.eu
