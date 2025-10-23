Milan-Pisa a San Siro ma senza tifosi toscani chiusi per tre mesi i settori ospiti | l' ordinanza

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusi per tre mesi i settori ospiti degli impianti sportivi dove il Pisa e l'Hellas Verona giocheranno i match in trasferta. Lo ha deciso il ministero dell'Interno con un decreto del 21 ottobre e, di conseguenza, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Milano ha confermato la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

milan pisa san siroMN - Verso Milan-Pisa: possibile occasione per De Winter in difesa al posto di Tomori - In vista della gara di domani sera contro il Pisa a San Siro, Massimiliano Allegri sta valutando qualche cambio rispetto alla formazione che qualche giorno fa è partita dal primo minuto ... Segnala milannews.it

milan pisa san siroQuote risultato esatto Milan Pisa - Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Pisa, ma ... Segnala milannews.it

Recuperato per Milan-Pisa e subito titolare: Allegri punta su di lui - Cheek: gli ultimi aggiornamenti da Milanello sulle loro condizioni fisiche in vista di Milan- Scrive milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pisa San Siro