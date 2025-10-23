Milan Jarni su Modric | E’ come il vino rosso più invecchia e più migliora

Robert Jarni, ex giocatore della Juventus ma anche del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a TMW dove ha parlato di Modric del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Jarni su Modric: “E’ come il vino rosso, più invecchia e più migliora”

Leggi anche questi approfondimenti

17 novembre 1991 ? Stadio San Nicola, Bari Bari - Lazio 1-2 Esordio con la maglia del Bari per Zvonimir Boban e Robert Jarni, acquistati nel mercato di Novembre. Jarni arrivò a titolo definitivo, Boban in prestito dal Milan. La partita: vantaggio laziale co - facebook.com Vai su Facebook

Il croato Jarni: "Modric è come il vino rosso, più invecchia e più migliora" - Robert Jarni, ex giocatore, tra le altre, di Torino, Juventus e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb. Come scrive milannews.it

Jarni: "Non dimentichiamo che è stato Tudor a portare la Juve in Champions. Se Modric fosse venuto in bianconero..." - Intervistato da TMW, l'ex bianconero Robert Jarni parla così del momento vissuto dalla Juventus in vista della sfida contro il Real Madrid, concentrandosi anche sulla stagione del ... Scrive tuttojuve.com

Il Milan riparte da Modric: 2-0 al Lecce firmato Loftus-Cheek e Pulisic - Il Milan conquista i primi tre punti della stagione al termine di una gara più complicata del previsto. Si legge su it.blastingnews.com