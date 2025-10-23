Milan Jarni su Modric | E’ come il vino rosso più invecchia e più migliora

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Robert Jarni, ex giocatore della Juventus ma anche del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a TMW dove ha parlato di Modric del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

