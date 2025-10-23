Milan il gigante d’area di rigore te lo porta Moncada | corsa a due con l’Atalanta

Per la prossima sessione invernale di calciomercato, il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante da area di rigore. Sfida all'Atalanta per questo bomber di talento: Geoffrey Moncada, direttore tecnico dei rossoneri, non vuole farsi sorprendere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il gigante d’area di rigore te lo porta Moncada: corsa a due con l’Atalanta

Bobo #Vieri: "#Inter ha la rosa più forte del campionato, anche se il #Milan di #Allegri ha iniziato alla grande ma è ancora presto. La #Juve ha giocato in Champions e sarà più stanca. Pio #Esposito è tanta roba: fisicamente un gigante, regge bene anche a

Milan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Fiorentina: la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli ... Lo riporta affaritaliani.it

Rigore in Milan-Fiorentina, doppio mea culpa dell’Aia: errore del Var, il confronto con Juve-Inter - A Open Var l’ex arbitro De Marco ammette che Abisso non sarebbe dovuto intervenire dopo la decisione dell'arbitro Marinelli di non assegnare il rigore al Milan contro la Fiorentina ... sport.virgilio.it scrive

Milan-Fiorentina, Gimenez? Era rigore, ma... - Cosa trapela dai vertici arbitrali dell'Aia su arbitro, Var e attaccante milanista - Il rigore assegnato al Milan nel contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez - Lo riporta affaritaliani.it