Milan Futuro Oddo | Non bisogna mai accontentarsi i ragazzi devono fare sempre di più

Nella giornata di ieri, il Milan Futuro ha perso contro il Breno in trasferta per 2-1: le parole di Oddo sui suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Non bisogna mai accontentarsi, i ragazzi devono fare sempre di più”

News recenti che potrebbero piacerti

Milan Futuro, il messaggio di Plazzotta: “Sono grato a chi ha creduto in me, è un onore indossare questi colori. Forza Milan” ? #milanpress - X Vai su X

#SerieD - Gli #highlights del recupero della settima giornata. AC Milan #Futuro incappa nella terza sconfitta consecutiva, i rossoneri vengono battuti dal US Breno - facebook.com Vai su Facebook

Oddo dopo la sconfitta di Milan Futuro: «I ragazzi hanno talento ma non devono accontentarsi. Voglio che…» - Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha commentato la sconfitta odierna dell’U23 rossonera contro il Breno: le sue dichiarazioni Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha commentato la sconfitta odiern ... Scrive milannews24.com

Milan Futuro, Oddo dopo la sconfitta col Breno: "Chi gioca nel Milan non deve mai accontentarsi" - Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato al termine della sconfitta odierna contro il Breno. Riporta milannews.it

Crisi Milan Futuro, Oddo: “Paghiamo in esperienza e fisicità” - Milan Futuro, terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Oddo: “Stiamo giocando in Primavera con gli Allievi e in Serie D con la Primavera” ... Si legge su msn.com