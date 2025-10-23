Milan Futuro | Domnitei non basta i rossoneri perdono contro il Breno

Nella giornata di ieri, il Milan Futuro di Massimo Oddo è sceso nuovamente in campo: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro: Domnitei non basta, i rossoneri perdono contro il Breno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan Futuro, il messaggio di Plazzotta: “Sono grato a chi ha creduto in me, è un onore indossare questi colori. Forza Milan” ? #milanpress - X Vai su X

#SerieD - Gli #highlights del recupero della settima giornata. AC Milan #Futuro incappa nella terza sconfitta consecutiva, i rossoneri vengono battuti dal US Breno - facebook.com Vai su Facebook

Il recupero di serie D. L’U23 rossonera ko anche col Breno. Domnitei non basta, terzo stop per Oddo - Prosegue il momento difficile del Milan Futuro che cade per la terza volta consecutiva. Si legge su msn.com

Milan Futuro, non basta un super Balentien: i ragazzi di Oddo si fanno recuperare il doppio vantaggio dal Leon - Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha ospitato oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l'AC Leon per il recupero della prima giornata del ... Lo riporta calciomercato.com

Milan Futuro, si riparte (dalla D): Oddo e Tassotti per puntellare il progetto - Molto diverso da come il club lo aveva immaginato, perché stiamo parlando di un Milan di scena fra i dilettanti, ma che non intende smarrire la sua essenza. Scrive gazzetta.it