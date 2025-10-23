Milan enorme ‘effetto Allegri’ su questi cinque giocatori | da Tomori a Fofana ecco chi brilla

Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri, in pochi mesi di lavoro, sembra aver già risollevato le sorti del Milan uscito con le ossa a pezzi dopo l'ultima, terribile annata sotto la guida di Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Alcuni giocatori sono rinati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, enorme ‘effetto Allegri’ su questi cinque giocatori: da Tomori a Fofana, ecco chi brilla

