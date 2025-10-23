Milan è un Leao ritrovato dopo la doppietta alla Fiorentina | Allegri può sorridere

Pianetamilan.it | 23 ott 2025

Allegri potrà contare un ritrovato Leao in vista del match tra Milan e Pisa in programma domani sera a San Siro e valevole per l'ottava giornata di campionato: il portoghese verrà schierato nel ruolo di seconda punta al fianco di Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan 232 un leao ritrovato dopo la doppietta alla fiorentina allegri pu242 sorridere

© Pianetamilan.it - Milan, è un Leao ritrovato dopo la doppietta alla Fiorentina: Allegri può sorridere

