Milan è un Leao ritrovato dopo la doppietta alla Fiorentina | Allegri può sorridere

Allegri potrà contare un ritrovato Leao in vista del match tra Milan e Pisa in programma domani sera a San Siro e valevole per l'ottava giornata di campionato: il portoghese verrà schierato nel ruolo di seconda punta al fianco di Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, è un Leao ritrovato dopo la doppietta alla Fiorentina: Allegri può sorridere

